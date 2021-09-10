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Президент «Атлетико» рассказал детали перехода Сауля в «Челси»

08:42
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход полузащитника Сауля Ньигеса в «Челси» в последний день летнего трансферного окна.

«Сауль хотел уйти. Его желанием было — присоединиться к «Челси», мы согласились. Я не волновался в последние минуты трансферного, хотя сделка по Саулю была завершена в 23.57. Мы в свою очередь приобрели Гризманна, как и планировали», — цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Челси» арендовал 26-летнего игрока за 5 миллионов евро с правом выкупа игрока за 35 млн евро. В прошлом розыгрыше футболист забил два гола и сделал одну результативную передачу в 41 матче за «Атлетико».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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