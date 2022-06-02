«Реал» предлагает за Тчуамени 60 миллионов евро плюс бонусы, несмотря на интерес «ПСЖ»

«Реал» не повышал предложение по полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб по-прежнему предлагает 60+10 млн евро за 22-летнего француза, несмотря на интерес «ПСЖ».

Отмечается, что предложение парижского клуба гораздо выше. Таким образом, чтобы удовлетворить желание полузащитника, который хочет переехать в Мадрид, «Монако» придется отказаться примерно от 20 миллионов евро.

При этом в руководстве «Реала» считают, что «ПСЖ» превышает допустимый лимит трат и делает предложения, которые не соответствуют рыночной стоимости Тчуамени.

Также сообщается, что спортивный менеджмент «сливочных» подготовил список из нескольких игроков, которые могут стать альтернативой француза. Мадридцы не будут подписывать полузащитника любой ценой. Решение о будущем Тчуамени в руках руководства «Монако».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.