Бензема: «Я анализировал все в Роналду, но сделать то же самое невозможно»

Бензема рассказал о влиянии Роналду на его игру

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о влиянии форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на его игру.

34-летний француз и 37-летний португалец играли вместе за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.

«Мне всегда нравилось наблюдать за Роналду, — приводит слова нападающего Mundo Deportivo. — Я пытался сосредоточиться на движениях Криштиану, дриблинге, передаче, обращении с мячом. Я анализировал все в Роналду, но сделать то же самое невозможно».

В прошедшем сезоне Бензема забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за «Реала». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Роналду 24 гола и 3 передачи в 38 встречах за «Манчестер Юнайтед». Соглашение форварда с клубом действует до 30 июня 2023-го.