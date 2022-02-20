Де Йонг заявил, что не планирует покидать «Барселону»
Де Йонг не собирается покидать «Барселону» в ближайшее время
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг высказался по поводу информации о том, что он может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.
Ранее в СМИ писали, что голландец может продолжить карьеру в «Баварии».
«Рад играть за «Барселону». Это была моя мечта, мне нравилось здесь играть. И я хочу остаться здесь на долгие годы», — цитирует Френки журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
В этом сезоне форвард провел 13 матчей в ла лиге, забив 4 гола. «Барса» после 23 туров занимает 6-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|17
|6
|2
|51-20
|57
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Атлетико
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|
5
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|
6
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
7
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|
19
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19-42
|20
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|3 : 0
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7
Новости