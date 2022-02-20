Де Йонг заявил, что не планирует покидать «Барселону»

Де Йонг не собирается покидать «Барселону» в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг высказался по поводу информации о том, что он может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.

Ранее в СМИ писали, что голландец может продолжить карьеру в «Баварии».

«Рад играть за «Барселону». Это была моя мечта, мне нравилось здесь играть. И я хочу остаться здесь на долгие годы», — цитирует Френки журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В этом сезоне форвард провел 13 матчей в ла лиге, забив 4 гола. «Барса» после 23 туров занимает 6-е место в турнирной таблице.