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«Реал» намерен купить хавбека «Ньюкасла» Гимарайнса в случае продажи Каземиро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» хочет купить полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса в случае ухода Каземиро.

По информации As, приоритетным вариантом мадридцев в качестве замены Каземиро является Гимарайнс. Однако осуществить этот трансфер будет непросто. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает 24-летнего футболиста важной частью команды.

Отмечается, что за продажу полузащитника английский клуб потребует сумму, более чем вдвое превышающую ту, которую за его переход в январе этого года получил «Лион». Тогда трансфер Гимарайнса обошелся англичанам в 42+8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может предложить «Реалу» 60 миллионов фунтов стерлингов за Каземиро.

Контракт Гимарайнса с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне АПЛ-2022/23 бразилец сыграл за комнаду 2 матча и пока не отметился результативными действиями.

Источник: https://as.com/futbol/primera/bruno-guimaraes-el-favorito-para-suplir-a-casemiro-n/
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