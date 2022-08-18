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Сегодня, 16:46

«Манчестер Юнайтед» может предложить «Реалу» 60 миллионов фунтов стерлингов за Каземиро

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» всерьез рассчитывает подписать полузащитника «Реала» Каземиро. По данным Sky Sports, руководство «красных дьяволов» может предложить около 60 миллионов фунтов стерлингов за 30-летнего бразильца.

Действующий контракт Каземиро рассчитан до лета 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Бразильский полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

В текущем сезоне хавбек провел за «Реал» 2 матча и отличился 1 результативной передачей.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
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 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
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 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
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 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
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 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
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 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
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 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
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Вест Хэм – Брайтон
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Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
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МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

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Брентфорд

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И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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 2 0 2
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