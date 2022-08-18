«Манчестер Юнайтед» может предложить «Реалу» 60 миллионов фунтов стерлингов за Каземиро

«Манчестер Юнайтед» всерьез рассчитывает подписать полузащитника «Реала» Каземиро. По данным Sky Sports, руководство «красных дьяволов» может предложить около 60 миллионов фунтов стерлингов за 30-летнего бразильца.

Действующий контракт Каземиро рассчитан до лета 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Бразильский полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

В текущем сезоне хавбек провел за «Реал» 2 матча и отличился 1 результативной передачей.