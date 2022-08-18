Полузащитник «Реала» Каземиро в ближайшее время обсудит с Анчелотти свое будущее

Полузащитник «Реала» Каземиро обсудит свое будущее с главным тренером команды Карло Анчелотти.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, разговор с тренером состоится в ближайшие часы. Отмечается, что предложение от «МЮ» очень привлекает 30-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может предложить «Реалу» 60 миллионов фунтов стерлингов за Каземиро.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Бразильский футболист выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

В текущем сезоне Каземиро провел за «Реал» 2 матча и отличился 1 результативной передачей.