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Полузащитник «Реала» Каземиро в ближайшее время обсудит с Анчелотти свое будущее

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Каземиро обсудит свое будущее с главным тренером команды Карло Анчелотти.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, разговор с тренером состоится в ближайшие часы. Отмечается, что предложение от «МЮ» очень привлекает 30-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может предложить «Реалу» 60 миллионов фунтов стерлингов за Каземиро.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Бразильский футболист выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

В текущем сезоне Каземиро провел за «Реал» 2 матча и отличился 1 результативной передачей.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1560279241249685511
Карло Анчелотти
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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