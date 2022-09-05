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5 сентября, 02:39

«Реал» может продлить контракт с Начо до 2024 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Реала» Начо Фернандес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 32-летнему испанцу контракт до лета 2024 года. Текущее соглашение действует до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Начо провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Реал
0
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 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
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 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
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 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
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 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
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 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
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Севилья – Барселона
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Яго Аспас

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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
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Атлетико

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Жюль Кунде

Барселона

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Реал

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Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

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 3 1 1
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