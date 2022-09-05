«Реал» может продлить контракт с Начо до 2024 года

Защитник «Реала» Начо Фернандес может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 32-летнему испанцу контракт до лета 2024 года. Текущее соглашение действует до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Начо провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.