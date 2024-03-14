«Реал» может не отпустить Мбаппе на Олимпиаду

«Реал» может не отпустить будущего новичка Килиана Мбаппе на Олимпиаду в Париже этим летом, сообщает L'Equipe.

Ранее в СМИ писали, что по окончании сезона француз на правах свободного агента перейдет в мадридский клуб.

По данным источника, руководство мадридцев не хочет никуда отпускать нападающего в его первом сезоне за «Реал».

В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».