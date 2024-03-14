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14 марта, 10:15

Отказавшийся от сборной Испании Диас будет выступать за Марокко

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Браим Диас будет выступать за сборную Марокко. 24-летний футболист вызван в африканскую команду на товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые пройдут в конце марта, сообщает пресс-служба команды.

Ранее королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к игроку.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

В сезоне-2023/24 Диас забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за «Реал».

Сборная Испании по футболу
Браим Диас
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 - : -
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 - : -
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Валенсия – Мальорка
 - : -
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
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Сельта – Р. Вальекано
 - : -
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Жирона – Бетис
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

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