Отказавшийся от сборной Испании Диас будет выступать за Марокко

Полузащитник «Реала» Браим Диас будет выступать за сборную Марокко. 24-летний футболист вызван в африканскую команду на товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, которые пройдут в конце марта, сообщает пресс-служба команды.

Ранее королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к игроку.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

В сезоне-2023/24 Диас забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за «Реал».