«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля» Кейта
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает Sport.es.
Каталонский клуб рассчитывает, что сможет подписать 27-летнего гвинейца на правах свободного агента следующим летом.
В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в одном матче «Ливерпуля» — в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1) он провел на поле 5 минут.
Контракт футболиста с мерсисайдцами действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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|1
|0
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|22
|
3
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|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|
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|5
|1
|2
|14-7
|16
|
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|1
|2
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|
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|3
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|
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|
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|3
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|4
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|10
|
12
|Мальорка
|8
|2
|3
|3
|7-9
|9
|
13
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|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|
14
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|
15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|
17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|
19
|Кадис
|8
|1
|2
|5
|3-16
|5
|
20
|Эльче
|8
|0
|2
|6
|4-19
|2
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|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|- : -
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|6
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|6
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|6
|1
|3
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