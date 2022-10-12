«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля» Кейта

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб рассчитывает, что сможет подписать 27-летнего гвинейца на правах свободного агента следующим летом.

В сезоне-2022/23 Кейта принял участие в одном матче «Ливерпуля» — в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1) он провел на поле 5 минут.

Контракт футболиста с мерсисайдцами действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.