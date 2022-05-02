Френки де Лигт рассказал о личном разговоре с главным тренером «Барселоны» Хави

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о личном разговоре с главным тренером команды Хави.

«У нас был отличный разговор. Я уверен в себе, Хави сказал мне, что уверен во мне, поэтому довольны. Давление — хорошо для игрока, когда необходимо выжать из себя максимум. Оно никогда не бывает слишком большим», — цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в трансфере голландца заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.