Френки де Лигт рассказал о личном разговоре с главным тренером «Барселоны» Хави
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о личном разговоре с главным тренером команды Хави.
«У нас был отличный разговор. Я уверен в себе, Хави сказал мне, что уверен во мне, поэтому довольны. Давление — хорошо для игрока, когда необходимо выжать из себя максимум. Оно никогда не бывает слишком большим», — цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что в трансфере голландца заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.
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|
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|13
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|
4
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|9
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|61
|
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|17
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|
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|52
|
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|51
|
9
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|12
|9
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|
10
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|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
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|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
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|34
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|11
|18
|42-66
|26
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|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|1 : 1
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|1 : 1
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|2 : 1
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
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Карим Бензема
Реал
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
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|П
|
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Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Карим Бензема
Реал
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|
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Жорди Альба
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|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
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