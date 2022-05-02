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Сегодня, 10:28

Френки де Лигт рассказал о личном разговоре с главным тренером «Барселоны» Хави

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о личном разговоре с главным тренером команды Хави.

«У нас был отличный разговор. Я уверен в себе, Хави сказал мне, что уверен во мне, поэтому довольны. Давление — хорошо для игрока, когда необходимо выжать из себя максимум. Оно никогда не бывает слишком большим», — цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в трансфере голландца заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Де Йонг в этом сезоне провел в ла лиге 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 2 : 1
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
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Карим Бензема

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Атлетик

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