«Реал» и Бензема договорились о продлении контракта

Нападающий Карим Бензема договорился о продлении контракта с «Реалом», сообщает журналист Никола Скира.

Соглашение между футболистом и клубом будет рассчитано до 2023 года. Действующий контракт истекает в 2022 году.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В прошлом сезоне 33-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.