«Реал» и Бензема договорились о продлении контракта
15:08
Нападающий Карим Бензема договорился о продлении контракта с «Реалом», сообщает журналист Никола Скира.
Соглашение между футболистом и клубом будет рассчитано до 2023 года. Действующий контракт истекает в 2022 году.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В прошлом сезоне 33-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.
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