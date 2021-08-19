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«Реал» и Бензема договорились о продлении контракта

15:08
Карим Бензема. Фото Twitter
Карим Бензема. Фото Twitter
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Нападающий Карим Бензема договорился о продлении контракта с «Реалом», сообщает журналист Никола Скира.

Соглашение между футболистом и клубом будет рассчитано до 2023 года. Действующий контракт истекает в 2022 году.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В прошлом сезоне 33-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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