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Пьянич может покинуть «Барселону» этим летом

11:19
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич в скором времени покинет каталонский клуб, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По данным источника, футболист хочет вернуться в «Ювентус», поэтому ждет предложений от клуба. Его агент Фали Рамадани уже находится в Италии. Пьянич может покинуть команду этим летом.

31-летний хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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