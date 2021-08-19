Пьянич может покинуть «Барселону» этим летом

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич в скором времени покинет каталонский клуб, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По данным источника, футболист хочет вернуться в «Ювентус», поэтому ждет предложений от клуба. Его агент Фали Рамадани уже находится в Италии. Пьянич может покинуть команду этим летом.

31-летний хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.