"Реал" дважды пытался подписать Пуйоля

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль признался, что дважды мог перейти в "Реал". Однако испанец всю карьеру провел в стане сине-гранатовых.

– "Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля. – Хотелось выигрывать трофеи с "Барселоной", поэтому я остался. Впервые предложение оот "Реала" было в сезоне-2001/02, а затем спустя три года. Камачо хотел видеть в команде меня и Роналдинью.

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