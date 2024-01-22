«Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе

Переговоры между «Реалом» и представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе привели к принципиальному соглашению, сообщает Sports Zone.

По данным источника, прежде чем окончательно все утвердить, Мбаппе хочет услышать аргументы «ПСЖ». Мадридцы предложили французу футболку с номером 10, который принадлежит полузащитнику Луке Модричу.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может подписать вингера «Баварии» Лероя Сане, если Мбаппе покинет парижский клуб.

25-летний форвард с 2017 года выступает за «ПСЖ». Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года. В этом сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.