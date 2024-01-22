Хави — про ошибки судей: «У «Барселоны» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания»
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у каталонцев было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.
«Я помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен, нашумевший эпизод с Рафиньей в штрафной в игре с «Райо Вальекано», отмененный гол Феликса «Гранаде». У нас было бы на 6 очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам приходится сталкиваться с такими ситуациями на 94-й минуте. Но надо продолжать работать. Таков путь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» в 1-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» (0:0), в 9-м туре не смогла обыграть «Гранаду» (2:2), а в 14-м туре «Райо Вальекано» (1:1).
Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 20 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|21
|16
|4
|1
|51-25
|52
|
2
|Реал
|20
|16
|3
|1
|43-13
|51
|
3
|Барселона
|20
|13
|5
|2
|40-24
|44
|
4
|Атлетик
|21
|12
|5
|4
|38-21
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|8
|4
|32-21
|35
|
7
|Валенсия
|21
|9
|5
|7
|27-24
|32
|
8
|Бетис
|21
|7
|10
|4
|24-24
|31
|
9
|Лас-Пальмас
|21
|9
|4
|8
|21-17
|31
|
10
|Хетафе
|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
11
|Осасуна
|20
|7
|4
|9
|25-31
|25
|
12
|Р. Вальекано
|20
|5
|8
|7
|18-26
|23
|
13
|Алавес
|21
|6
|5
|10
|19-27
|23
|
14
|Вильярреал
|21
|5
|5
|11
|28-42
|20
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|21
|3
|7
|11
|26-35
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|21
|0
|6
|15
|21-46
|6
|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|0 : 2
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 0
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|0 : 1
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|3 : 2
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|3 : 2
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|2 : 4
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|5 : 1
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|13
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|13
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3