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Хави — про ошибки судей: «У «Барселоны» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у каталонцев было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.

«Я помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен, нашумевший эпизод с Рафиньей в штрафной в игре с «Райо Вальекано», отмененный гол Феликса «Гранаде». У нас было бы на 6 очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам приходится сталкиваться с такими ситуациями на 94-й минуте. Но надо продолжать работать. Таков путь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» в 1-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» (0:0), в 9-м туре не смогла обыграть «Гранаду» (2:2), а в 14-м туре «Райо Вальекано» (1:1).

Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 20 матчах.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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Алавес – Кадис
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20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
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21.01 18:15
Реал – Альмерия
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