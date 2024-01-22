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Сегодня, 01:00

«Жирона» разгромила «Севилью» и сохранила лидерство в чемпионате Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игроки «Жироны».
Фото AFP

«Жирона» обыграла «Севилью» в матче 21-го тура ла лиги — 5:1.

В составе «Жироны» забили Виктор Цыганков на 56-й минуте и Кристиан Стуани на 89-й минуте. Артем Довбик отметился хет-триком (13-я, 15-я и 19-я минуты). Единственный мяч «Севильи» забил Исаак Ромеро на 10-й минуте.

После 21-го тура «Жирона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 52 очка и опережает «Реал» на одно очко. «Севилья» — на 17-месте (16 очков).

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
5:1
Севилья

Футбол
ФК Жирона
ФК Севилья
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 3 : 2
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 3 : 2
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 2 : 4
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 5 : 1
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 13
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 13 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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