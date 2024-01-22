«Жирона» разгромила «Севилью» и сохранила лидерство в чемпионате Испании

«Жирона» обыграла «Севилью» в матче 21-го тура ла лиги — 5:1.

В составе «Жироны» забили Виктор Цыганков на 56-й минуте и Кристиан Стуани на 89-й минуте. Артем Довбик отметился хет-триком (13-я, 15-я и 19-я минуты). Единственный мяч «Севильи» забил Исаак Ромеро на 10-й минуте.

После 21-го тура «Жирона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 52 очка и опережает «Реал» на одно очко. «Севилья» — на 17-месте (16 очков).