«Реал» был готов заплатить за Мбаппе 220 миллионов евро, но «ПСЖ» затормозил сделку

«Реал» до последнего момента пытался оформить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом. Мадридский клуб был готов заплатить за 22-летнего француза 220 миллионов евро, но парижский клуб так и не дал четкого ответа. Стороны уже не успеют оформить трансефр до закрытия трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Мадридский клуб теперь твердо намерен подписать игрока сборной Франции следующим летом в качестве свободного агента.

В данный момент 22-летний Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы-2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.