«Барселона» продала Мориба «Лейпцигу» за 16 миллионов евро без учета бонусов
Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба перешел в «Лейпциг». Испанский клуб получил за 18-летнего футболиста 16 миллионов евро, сообщает сайт каталонцев.
Еще 6 млн клуб может получить дополнительно в виде бонусами. Кроме того, «Барса» получит 10% от последующей продажи футболиста.
Мориба решил покинуть «Барсу», не сумев договориться о продлении контракта. Сообщалось, что его не устроили условия каталонцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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