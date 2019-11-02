«Реал» — «Бетис»: стартовый состав мадридцев
21:48
В матче 12-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Бетисом». Стал известен стартовый состав мадридского клуба.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Модрич, Азар, Родригу, Бензема.
?? ?Nuestro once inicial ? @RealBetis! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/p2o89cELSY— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) November 2, 2019
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