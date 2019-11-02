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«Реал» — «Бетис»: стартовый состав мадридцев

21:48
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В матче 12-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Бетисом». Стал известен стартовый состав мадридского клуба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Модрич, Азар, Родригу, Бензема.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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