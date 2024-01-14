«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Реал» — «Барселона». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 21.50 по московскому времени. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Окко Спорт» по платной подписке.

В полуфинале королевский клуб был сильнее мадридского «Атлетико» (5:3). Каталонцы обыграли «Осасуну» со счетом 2:0.

Суперкубок Испании по футболу: турнирная таблица и результаты