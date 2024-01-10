«Реал» — «Атлетико»: Винисиус, Беллингем, Модрич и Гризманн выйдут с первых минут

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«Реал» и «Атлетико» назвали стартовые составы перед матчем полуфинала Суперкубка Испании. Встреча состоится на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Фернандес, Менди, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Льоренте, Лино, Ньигес, Коке, Де Пауль, Гризманн, Мората.

Матч «Реал» — «Атлетико» начнется в 22.00 мск.