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Сегодня, 22:30

«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью

«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги
Карен Саркисян
Корреспондент
«Кадис» — «Хетафе».
Фото ФК «Кадис»

«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

В составе хозяев забитым мячом отметился Альваро Негредо. У гостей гол на счету Борха Майораля.

Таким образом, «Кадис» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» с 26 баллами расположился на 15-й позиции.

Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Хетафе
Голы
Майораль, 6 (0:1), Негредо, 45+2 (1:1)
Кадис
Ледесма Фали (Кала, 65) Акапо (Санчес, 79) Эспино Эрнандес Чуст Алькарас Сан Эметерио (Хосе Мари, 85) Лосано (Собрино, 79) Негредо Лукас
Хетафе
Сория Даконам Куэнка Суарес Митрович (Кабако, 61) Янкто Арамбарри Окай Йокушлу (Флорентину, 61) Оскар Родригес Энес Юнал Майораль (Рамирес, 68)
Предупреждения
Негредо 5’, Эспино 32’, Алькарас 35’  -  Окай Йокушлу 19’, Арамбарри 51’, Суарес 82’, Янкто 90+4’
Судьи
Рохас (Испания)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Футбол
ФК Кадис
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
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Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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