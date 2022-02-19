«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью
«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги
«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура ла лиги.
Встреча проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.
В составе хозяев забитым мячом отметился Альваро Негредо. У гостей гол на счету Борха Майораля.
Таким образом, «Кадис» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» с 26 баллами расположился на 15-й позиции.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Атлетико
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|
5
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|
6
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
7
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|
19
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
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|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7
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