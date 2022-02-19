«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги

«Кадис» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

В составе хозяев забитым мячом отметился Альваро Негредо. У гостей гол на счету Борха Майораля.

Таким образом, «Кадис» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Хетафе» с 26 баллами расположился на 15-й позиции.