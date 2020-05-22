Расписание доигровки сезона в Испании объявят 28 мая

Сезон-2019/20 в чемпионате Испании возобновится 12 июня. По информации Cadena COPE, клубы будут уведомлены о своем новом расписании 28 мая.

После 27 туров «Барселона» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» (56) — второй.

По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 167 298 человек. Умерших — 332 907, выздоровевших — 2 066 576.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 21 мая всего зарегистрировано 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.