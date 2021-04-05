Рамос признался, что не планирует завершать карьеру в ближайшие годы
12:30
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.
«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Закончу карьеру, когда время придет. Хочу стать частью истории лучшего клуба мира.
На данный момент мне кажется, я нескоро завершу карьеру. Это личное решение, мое тело подскажет, когда этот момент настанет, пока этого не произошло», — сказал Рамос в документальном фильме о себе.
В сезоне-2020/21 35-летний испанец провел 15 матчей в ла лиге, забив 2 гола.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/04/05/primera/1617575046_565989.html
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