Рамос признался, что не планирует завершать карьеру в ближайшие годы

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.

«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Закончу карьеру, когда время придет. Хочу стать частью истории лучшего клуба мира.



На данный момент мне кажется, я нескоро завершу карьеру. Это личное решение, мое тело подскажет, когда этот момент настанет, пока этого не произошло», — сказал Рамос в документальном фильме о себе.

В сезоне-2020/21 35-летний испанец провел 15 матчей в ла лиге, забив 2 гола.