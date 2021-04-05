Зидан прокомментировал расистский скандал в матче «Кадис» - «Валенсия»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о прерванном из-за расистских высказываний футболиста матче чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия» (2:1).

«К подобному должна быть нулевая толерантность. Я не знаю, что произошло, но я знаю, что должно быть уважение. Нулевая терпимость по отношению к расизму. Разнообразие делает нас лучше», – заявил Зидан Mundo Deportivo.

4 апреля матч 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия» был прерван в первом тайме из-за расистского скандала. Защитник «Валенсии» Диакаби обвинил защитника «Кадиса» Хуана Калу в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда. Спустя 25 минут игроки вернулись, игра была возобновлена.