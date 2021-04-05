«Валенсия» выступила с заявлением по поводу инцидента с защитником Муктаром Диакаби

В «Валенсии» высказались об инциденте с защитником Муктаром Диакаби, который в матче ла лиги с «Кадисом» (1:2) подвергся расистским оскорблениям.

«Диакаби стал жертвой расизма. После недопустимого оскорбления он получил желтую карточку за выражение протеста. Гордимся, что Диакаби получил от партнеров по команде такую поддержку, что команда решила вместе покинуть поле. Мы верим, что этот инцидент будет расследован, но мы разочарованы, что пока не принято никаких официальных решений.



Сегодня грустный для футбола день. Сегодня мы потеряли не три очка. Это потеря уважения, потеря духа футбола и спорта», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, матч 29-го тура ла лиги «Кадис» — «Валенсия» был прерван на 25 минут из-за расистского скандала. Диакаби обвинил соперника в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда.