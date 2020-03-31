Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях самоизоляции

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился в своем Twitter фотографией со своего 34-летия.

— Спасибо всем за поздравления с днем рождения и любовь в эти тяжелые времена, — написал Рамос. — Спасибо моей семье и друзьям, которые отправили маленький кусочек себя в этих воздушных шарах, спасибо за торт и свечи, которых уже 34. Я люблю вас!

Gracias a todos por las felicitaciones y el cari?o que me transmit?s, aun siendo situaciones dif?ciles para muchos.

Gracias a familia y amigos por hacer llegar un pedacito de su esencia en estos globos, en esta tarta y en estas velas que ya son 34. pic.twitter.com/UwPVqMfjou — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 30, 2020

В составе национальной команды Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008 и 2012), являясь рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей. В числе прочего футболист выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и четырежды — клубный чемпионат мира.