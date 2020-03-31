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Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях самоизоляции

09:53
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Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился в своем Twitter фотографией со своего 34-летия.

— Спасибо всем за поздравления с днем рождения и любовь в эти тяжелые времена, — написал Рамос. — Спасибо моей семье и друзьям, которые отправили маленький кусочек себя в этих воздушных шарах, спасибо за торт и свечи, которых уже 34. Я люблю вас!

В составе национальной команды Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008 и 2012), являясь рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей. В числе прочего футболист выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и четырежды — клубный чемпионат мира.

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