Рамос может пропустить матч с «Леванте»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может пропустить матч 21-го тура чемпионата Испании против «Леванте», сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний испанец до сих пор не вернулся в общую группу из-за проблем с коленом. 14 января футболист провел матч 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетика» (1:2) на обезболивающих, после чего не появлялся на поле.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Матч «Реал» — «Леванте» состоится 30 января, начало — в 18.15 (мск).