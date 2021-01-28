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«Севилья» представила Гомеса

15:50
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«Севилья» в Twitter показала кадры презентации нападающего Алехандро Гомеса, пришедшего из «Аталанты».

32-летний аргентинец вышел на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в футболке «Севильи» и пожонглировал мячом. Гомес будет выступать в новой команде под 24 номером.

26 января «Севилья» объявила о переходе аргентинского нападающего из «Аталанты». Контракт Гомеса рассчитан до 30 июня 2024 года. В первой половине сезона форвард сыграл 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдао 4 голевые передачи.

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