«Севилья» представила Гомеса
15:50
«Севилья» в Twitter показала кадры презентации нападающего Алехандро Гомеса, пришедшего из «Аталанты».
32-летний аргентинец вышел на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в футболке «Севильи» и пожонглировал мячом. Гомес будет выступать в новой команде под 24 номером.
? ??? ???`??? + #SevillaFC ??#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/p07jn8GG4b— Sevilla F?tbol Club (@SevillaFC) January 28, 2021
26 января «Севилья» объявила о переходе аргентинского нападающего из «Аталанты». Контракт Гомеса рассчитан до 30 июня 2024 года. В первой половине сезона форвард сыграл 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдао 4 голевые передачи.
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