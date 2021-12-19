Ракитич стал вторым лучшим бомбардиром среди хорватов в истории ла лиги
«Севилья» в матче 18-го тура чемпионата Испании принимает «Атлетико».
Счет на 7-й минуте встречи открыл хавбек хозяев Иван Ракитич. Теперь на счету 33-летнего полузащитника 56 голов в чемпионате Испании. Ракитич опередил Алена Петернаца и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров ла лиги среди хорватов. Лучшим бомбардиром является Давон Шукер, который забил 113 голов.
Ракитич в ла лиге выступал за «Барселону» и «Севилью». На данный момент он провел 368 матчей в чемпионате Испании.
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