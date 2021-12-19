Ракитич: «Севилье» еще многое предстоит улучшить, но мы на правильном пути»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:1).

«Мы играли против чемпиона лиги, мы знаем, насколько важна эта игра. Болельщики заслужививали второго гола, мы благодарим их за поддержку. Мы очень хорошо провели первый тайм. Нам нужно было много делать, чтобы забить второй мяч, но мы были уверены в себе и ждали момент. Нам еще многое предстоит улучшить, но мы на правильном пути. Мы продолжаем получать удовольствие от игры», — приводит слова Ракитича Marca.

После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков. «Атлетико» с 29 очками — на пятой строчке.