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Ракитич: «Севилье» еще многое предстоит улучшить, но мы на правильном пути»

02:06
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:1).

«Мы играли против чемпиона лиги, мы знаем, насколько важна эта игра. Болельщики заслужививали второго гола, мы благодарим их за поддержку. Мы очень хорошо провели первый тайм. Нам нужно было много делать, чтобы забить второй мяч, но мы были уверены в себе и ждали момент. Нам еще многое предстоит улучшить, но мы на правильном пути. Мы продолжаем получать удовольствие от игры», — приводит слова Ракитича Marca.

После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков. «Атлетико» с 29 очками — на пятой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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