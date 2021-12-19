Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:2).

«Мы в трудном положении, у нас нет результата. Мы должны работать и возвращать уверенность. Нам не хватает душевного спокойствия. Их второй гол случился тогда, когда я не ожидал этого. К сожалению, сейчас мы в такой ситуации. Ответственность лежит на мне, но мы обязательно будем двигаться вперед», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков. «Атлетико» с 29 очками — на пятой строчке.