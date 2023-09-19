Надаль хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»: «Мне нравится Килиан. Нам его не хватает»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль хотел бы, чтобы «Реал» подписал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Может быть, еще один нападающий не был бы лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с ним. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе? Почему он был обязан перейти? «Реал» важнее любого игрока. Такова реальность», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

Мбаппе этим летом мог перейти в «Реал», но в итоге остался в «ПСЖ». Он сыграл за фрацузский клуб в сезоне-2023/24 4 матча в лиге 1 и забил 7 голов.