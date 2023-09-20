Энрике — о ситуации с участием женской сборной Испании: «Меня это беспокоит, но больше мне нечего сказать»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации, в которой оказались футболистки сборной Испании.

«Мне нечего сказать. Я сейчас живу во Франции. В Париже. Стараюсь получать удовольствие здесь и выполнять свою работу как можно лучше. Остальным пусть занимаются другие. Конечно, меня это беспокоит», — приводит Marca слова Энрике.

Также он рассказал, что думает о работе Луиса Рубиалеса на посту президента RFEF.

«Основываясь на своем опыте работы в федерации, я считаю, что работа Луиса Рубиалеса на протяжении всех этих лет была исключительной. Он и его команда вывели федерацию на очень высокий уровень. Это была выдающаяся работа», — добавил тренер.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Позже прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

18 сентября стало известно, что руководство RFEF планирует подать в суд на некоторых футболисток сборной Испании, которые подписали письмо-ультиматум с требованиями структурных изменений в организации.