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Агуэро будет играть за «Барселону» под номером 19

04:43
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Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро объявил, что будет играть под номером 19. 33-летний аргентинец этим летом присоединился к каталонском клубу на правах свободного агента.

До этого Агуэро выступал за «Манчестер Сити». Там у него были номера 10 и 16.

Публикация от Sergio Leonel Agu?ero (@kunaguero)

В прошедшем сезоне футболист провел 20 матчей за «Сити» и забил 6 мячей.

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Евгений Козинов все материалы автора

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