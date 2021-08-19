Агуэро будет играть за «Барселону» под номером 19
04:43
Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро объявил, что будет играть под номером 19. 33-летний аргентинец этим летом присоединился к каталонском клубу на правах свободного агента.
До этого Агуэро выступал за «Манчестер Сити». Там у него были номера 10 и 16.
В прошедшем сезоне футболист провел 20 матчей за «Сити» и забил 6 мячей.
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