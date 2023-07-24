«Аль-Хиляль» предлагал Гризманну зарплату 40 миллионов евро в год

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн получил крупное предложение от «Аль-Хиляля», сообщает журналист Ашраф Бен-Айяд.

По информации источника, клуб готов был платить 32-летнему форварду 40 миллионов евро в год.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.

В сезона-2022/23 он забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.