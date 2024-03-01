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1 марта, 18:18

Прокуратура Испании требует ужесточить наказание Дани Алвеса

Виктория Кравченко
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Прокуратура Испании решила обжаловать приговор экс-игроку «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу, сообщает Catalan News.

По данным источника, в прокуратуре уверены, что компенсация в размере 150 тысяч евро, которую Алвес выплатил жертве, не должна смягчать приговор в такой степени.

Экс-игрока приговорили к 4,5 года заключения. Прокуратура просила девять лет, а адвокат жертвы настаивал на 12 годах заключения.

22 февраля Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Также ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Также «Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба.

Бразилец выступал за «блаугранас» с 2008-го по 2016-й, а затем с 2021 по 2022 год. В составе каталонцев он становился шестикратным чемпионом Испании, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
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Диего Рико

Хетафе

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 7
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 21 2 4
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Реал

 19 2 1
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