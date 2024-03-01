Прокуратура Испании требует ужесточить наказание Дани Алвеса

Прокуратура Испании решила обжаловать приговор экс-игроку «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу, сообщает Catalan News.

По данным источника, в прокуратуре уверены, что компенсация в размере 150 тысяч евро, которую Алвес выплатил жертве, не должна смягчать приговор в такой степени.

Экс-игрока приговорили к 4,5 года заключения. Прокуратура просила девять лет, а адвокат жертвы настаивал на 12 годах заключения.

22 февраля Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Также ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Также «Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба.

Бразилец выступал за «блаугранас» с 2008-го по 2016-й, а затем с 2021 по 2022 год. В составе каталонцев он становился шестикратным чемпионом Испании, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.