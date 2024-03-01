«Барселона» планирует создать игровую форму под собственным брендом

«Барселона» может начать создавать игровую форму под собственным брендом, пишет Sport.es.

По данным издания, решение будет принято в ближайшие недели. Свой бренд «Барса» может создавать через компанию BLM, которая уже производит неспортивную одежду клуба. В «Барселоне» убеждены, что собственный бренд принесет гораздо больше денег, чем сотрудничество с Nike, который на данный момент занимается экипировкой клуба.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков. Лидером является «Реал».