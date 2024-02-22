Дани Алвес приговорен к 4,5 года лишения свободы за изнасилование

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе в 2022 году.

20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находился в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

5 февраля AS сообщил, что адвокаты Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей. Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.