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22 февраля, 12:16

Дани Алвес приговорен к 4,5 года лишения свободы за изнасилование

Сергей Разин
корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе в 2022 году.

20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находился в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Дани Адвес на&nbsp;заседании суда. Дани Алвес отказался от последнего слова на суде. Как завершились слушания и когда ожидать приговор

5 февраля AS сообщил, что адвокаты Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей. Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.

Дани Алвес
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