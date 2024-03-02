«Сельта» переиграла «Альмерию»

«Сельта» обыграла «Альмерию» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

В середине первого тайма форвард хозяев Жонатан Бамба открыл счет, но ВАР отменил гол из-за офсайда. На 65-й минуте гости остались в меньшинстве, так какзащитник Бруно Ланга получил красную карточку. Победу команде из Виго принес гол Оскара Мингеса на 73-й минуте.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Альмерия» — последняя с 9 очками.