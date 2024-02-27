«Барселона» исключила осужденного за изнасилование Дани Алвеса из списка легенд клуба

«Барселона» удалила профиль бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте, сообщает Marca.

20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находился в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

22 февраля 2024 года Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Также ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016, а затем с 2021 по 2022 год. В составе каталонцев он становился шестикратным чемпионом Испании, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.