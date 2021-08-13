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Президент ла лиги заявил, что «Реал» может позволить себе покупку Мбаппе

09:14
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
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Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» может позволить себе купить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

«Не знаю, купит ли «Реал» Мбаппе, но этот клуб определенно может себе это позволить. Несмотря на пандемию, «Реал» провел отличный год в финансовом плане», — приводит El Desmarque слова Тебаса.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел один матч за «ПСЖ» и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро. 11 августа сообщалось, что 22-летний француз может сменить команду в этом месяце.

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Иван Торопцев все материалы автора

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