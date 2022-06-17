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Президент «Барселоны» пообещал поддержать Пике после расставания с Шакирой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал оказать поддержку защитнику команды Жерару Пике. Несколько дней назад игрок расстался с певицей Шакирой.

«Пике страдает. Футболисты тоже люди. В его личной жизни сейчас ситуация не из приятных. Я недавно разговаривал с ним, и он предан футболу. Не обращайте внимания на новости, мне повезло, что знаю его лично и мы окажем ему всю поддержку, в которой он нуждается», — цитирует Marca Лапорту.

В начале июня стало известно, что Пике и колумбийская певица Шакира расстались.

Контракт Пике с «Барселоной» действует до 2024 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл в 39 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.

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Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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