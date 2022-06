Подробности расставания и личной жизни Пике и Шакиры: «Постоянные измены и нежелание жениться»

Она жертвовала карьерой ради возлюбленного, а он отплатил постоянными изменами.

Самая известная пара в мировом футболе — Дэвид и Виктория Бэкхемы. Сравниться с ними в популярности могут разве что Жерар Пике и Шакира. Горячая латиноамериканская певица старше своего возлюбленного на десять лет. Они долгие годы создавали образ образцово-показательной пары. Шакира пожертвовала карьерой ради семьи, а Пике, чтобы встретиться с любимой, отдавал все силы на победном для Испании чемпионате мира в ЮАР. Однако в авторитетных испанских источниках появились сообщения, что пара решила расстаться. Основная причина — измена со стороны футболиста.

Познакомились благодаря чемпионату мира в ЮАР

Непримиримый каталонец Пике встретил свою любовь в Мадриде. Судьбоносная встреча случилась во время съемок клипа на песню Waka Waka, которая была официальным гимном чемпионата мира-2010 в ЮАР. Футболист появился в кадре всего на пару секунд. А в перерыве между дублями Жерар познакомился с Шакирой и взял у нее номер телефона.

На тот момент Пике почти год встречался с актрисой Нурией Томас, а Шакира более десяти лет находилась в отношениях с Антонио де ла Руа, сыном экс-президента Аргентины. Естественно, возлюбленные не могли сразу признаться друг другу в симпатии и пойти на свидание. Поэтому первая встреча в неофициальной обстановке состоялась в Южной Африке.

Шакира прилетела в ЮАР раньше сборной Испании. Пике, узнав об этом, решил перед вылетом написать певице СМС-сообщение. И нет, это был не красивый текст с признанием в любви. Футболист лишь поинтересовался, как обстоят дела с погодными условиями. Но Шакира вместо сухого ответа отправила текст с подробным описанием того, как постоянно меняется температура. Пике это зацепило, и общение продолжилось.

Из-за плотного графика Пике и Шакира, конечно, не пересекались. Единственное место, где влюбленные могли потенциально встреться, — финал мундиаля. «Мы могли встретиться только в конце чемпионата, когда у нее было запланировано выступление. Тогда я сказал ей, что если для новой встречи надо дойти до финала, то я сделаю это», — рассказывал Пике. Испанец сдержал обещание. «Красная фурия» добралась до главного матча чемпионата мира и обыграла в финале сборную Нидерландов в дополнительное время — 1:0.

Долгожданная встреча все-таки произошла. После чего между Пике и Шакирой вспыхнула латиноамериканская страсть. «Никогда не забуду, как встретила любовь всей жизни во время чемпионата мира. Жерар сказал, что собирается выйти в финал, чтобы увидеть меня еще раз, и сделал это. Он мужчина, который держит слово», — вспоминала певица.

Сразу после чемпионата мира в прессе стали распространяться слухи о бурном романе Пике и Шакиры. Но из-за того, что они находились в отношениях, им приходилось скрывать это. В погоне за сенсацией некоторые издания были готовы заплатить 200 тысяч долларов за компрометирующее фото. Но спустя год в Twitter певицы появилось сообщение с совместной фотографией и подписью: «Представляю вам мое солнце».

Шакира и Жерар Пике. Фото Getty Images

Любовь и поддержка

С 2011 года Пике и Шакира больше не скрывали своих чувств. Певица старше ровно на 10 лет, ведь они родились в один день — 2 февраля. Когда десятилетний Пике только пришел в академию «Барселоны», Шакира уже отправилась в свой первый мировой тур. Иногда из-за разницы в возрасте возникает недопонимание, но любовь помогает преодолеть испытания.

Шакира неоднократно поддерживала Пике в публичном пространстве, защищая его перед болельщиками и тренерами. В «Барселоне» у футболиста были непростые отношения с Пепом Гвардиолой. Тренер хотел, чтобы Жерар думал о футболе 24/7, но защитник не придерживался этой концепции, позволяя себе во время отдыха экстремальные развлечения. В 2012-м Пике опубликовал видео, в котором они с Шакирой сплавлялись по горной реке на лодке. На рождественских каникулах футболист выложил фотографию на гидроциклах в Майами. А спустя два месяца, выходя из машины, он широко открыл дверь и, не заметив другой транспорт, едва не погиб. Пеп был недоволен концентрацией Пике. А после случая с аварией оставил Жерара на скамейке запасных в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Байера».

Верная подруга Шакира всегда поддерживала партнера в конфликтах с «Барселоной». «Он верен «Барсе». Сейчас игроки похожи на наемных работников, они легко меняют команды, но Жерар — один из немногих, кто был рожден и воспитан в сине-гранатовой идеологии. Думаю, когда речь идет о команде, не существует ничего, что могло бы купить его преданность», — говорила певица.

Несмотря на все невзгоды, Пике предан «Барселоне» и готов на все ради любимого клуба. В 2015 году футболист помог каталонцам найти титульного спонсора. У испанца была своя компания по разработке видеоигр Kerad Games. Правда, в 2018-м ее пришлось закрыть из-за убытков. Погрузившись в индустрию игр, Пике приобрел много полезных контактов. Среди них был президент кампании Rakuten Хироси Микатани. Когда «Барселона» была в турне по Америке, Пике и Шакира воспользовались этим моментом. Они пригласили на совместный ужин Микатани и президента каталонцев Жозепа Бартомеу. А спустя год «Барселона» подписала с Rakuten четырехлетний спонсорский контракт на 244 миллиона евро.

В 2011 году Шакира пошла на отважный шаг ради семьи. Она съездила в большой гастрольный тур The Sun Comes Out World Tour, после которого взяла семилетнюю паузу. Конечно, певица продолжила выступать на крупных мероприятиях. Например, давала сольный концерт в Баку или пела на закрытии чемпионата мира в Бразилии. Но все это не могло сравниться с ее былым графиком. В 2017-м колумбийская артистка и вовсе хотела завершить карьеру. Но Пике отговорил возлюбленную. «Жерар сказал, что позволит мне уйти из музыки, когда мне будет нечего сказать, а пока я должна заниматься тем, что люблю. Он был прав, я просто испугалась», — вспоминала Шакира.

В том же году Шакира выпустила долгожданный альбом El Dorado, посвятив песню Me Enamor? Пике. В ноябре она собиралась в большой тур. Но произошла непредвиденная трагедия. У певицы случилось кровоизлияние в горле. Врачи поставили неутешительный диагноз: инфекционное поражение сосудов. Ходили слухи, что Шакира больше никогда не сможет петь. Но все обошлось. Певица не только вернулась на сцену с мировым турне, но и пережила тяжелые дни рядом с любимым. «Многие хотят, чтобы их жены наконец заткнулись, но когда мне пришлось молчать, то Жерар почувствовал себя одним из тех бывших заключенных, которым предоставлена свобода и которые не знают, что с ней делать», — рассказывала Шакира.

Шакира и Жерар Пике с сыном Миланом. Фото Getty Images

Двое детей, но Шакира против брака

Пике и Шакира встречаются больше десяти лет, но до сих пор не зарегистрировали свои отношения. Тем удивительнее, что против свадьбы выступает не футболист, а певица. «По правде говоря, брак до чертиков пугает меня. Я не хочу, чтобы Жерар видел во мне жену. Я хочу, чтобы он видел меня своей девушкой, любовницей, маленьким запретным плодом, понимаете? Я хочу держать его в напряжении. Я хочу, чтобы он думал, что все возможно в зависимости от поведения. У нас уже есть самое главное — наш союз, любовь друг к другу и дети. Брак это не изменит. Но если я когда-нибудь выйду замуж, то точно за Жерара», — объясняла Шакира.

За 12 лет совместной жизни Шакира подарила Пике двух сыновей. В январе 2012 года на свет появился Милан, а спустя два года — Саша. Пара старается разделять семейные обязанности. Певица во всех интервью называет футболиста идеальным отцом. Он погружен в воспитание мальчиков и все свободное время проводит с ними. Пике также делился тем, как дети изменили его жизнь: «Когда мы проиграли «Баварии» 0:3 в полуфинале Лиги чемпионов, я был очень расстроен. Это была ужасная игра. Но когда я вернулся домой и увидел Милана, то забыл обо всех неудачах».

Шакира и Жерар Пике. Фото Global Look Press

Темная сторона Пике

Слухи о расставании пары появлялись неоднократно. Обычно главная причина — измены Пике. В 2017 году испанские журналисты говорили, что Жерар и Шакира больше не живут вместе. В газетах утверждали, что футболист каждую неделю ездит в Мадрид ради встреч с бывшей девушкой Нурией Томас. Правда, Пике и Шакира никогда не комментировали подобные слухи. А спустя время публиковали счастливые семейные фотографии.

В этом году испанская газета El Periodico вновь обвинила Пике в измене. Сообщается, что Шакира застукала возлюбленного прямо в постели с другой дамой. А также что Жерар регулярно посещает ночные клубы в компании 22-летнего одноклубника Рики Пуча. Неопровержимых доказательств этим слухам нет. Однако в последний раз Шакира публиковала фото Пике в марте, поздравив его с юбилейным, 600-м, матчем в футболе «Барселоны». А в апреле выпустила сингл Te Felicito, в котором спела о том, как ей разбили сердце. Чем закончатся очередные похождения Пике, остается только догадываться.