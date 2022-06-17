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Сегодня, 00:42

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Мальорке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Дани Алвес после ухода из «Барселоны» может остаться в чемпионате Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, 39-летний бразилец рассматривает вариант с переходом в «Мальорку». Он хочет остаться в ла лиге, чтобы попатсь в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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