Дани Алвес может продолжить карьеру в «Мальорке»

Защитник Дани Алвес после ухода из «Барселоны» может остаться в чемпионате Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, 39-летний бразилец рассматривает вариант с переходом в «Мальорку». Он хочет остаться в ла лиге, чтобы попатсь в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.