«Хетафе» отказался покупать Васса у «Атлетико»

«Атлетико» предлагал полузащитника Даниэля Васса «Хетафе». Как сообщает Mundo Deportivo, клуб из пригорода Мадрида отказался от приобретения 33-летнего датчанина.

По информации источника, «Хетафе» заинтересованы в молодых игроках «матрасников» Серхио Камелло и Родриго Рикельме.

Напомним, Васс перешел в «Атлетико» из «Валенсии» в январе 2022 года. Однако сыграл всего в одном матче за мадридскую команду: против «Барселоны» (2:4) 6 февраля.