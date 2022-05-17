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Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал слухи о возможном уходе Френки де Йонга

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга из клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний нидерландец может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, будем ли мы продавать ключевых футболистов этим летом. Если мы завершим некоторые сделки, то, возможно, такие шаги не потребуются. В данный момент наш приоритет — финансовая ситуация в клубе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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