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Сегодня, 17:20

Мэр Мадрида: «Мбаппе сказал мне, что он перейдет в «Атлетико»

Мэр Мадрида заявил, что Мбаппе перейдет в «Атлетико»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пошутил над слухами о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе сказал мне, что он перейдет в «Атлетико», — приводит Marca слова Мартинеса-Алмейды.

Вчера, 16 мая, сообщалось, что «Реал» согласовал условия контракта с Мбаппе. Ожидается, что 23-летний форвард подпишет контракт с мадридским клубом на 5 лет.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Контракт форварда с парижанами действует до конца июня 2022 года, форвард может покинуть клуб этим летом на правах свободного агента.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/05/17/6283931322601d302e8b458c.html
Килиан Мбаппе
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
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Валенсия

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