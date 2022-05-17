Мэр Мадрида: «Мбаппе сказал мне, что он перейдет в «Атлетико»

Мэр Мадрида заявил, что Мбаппе перейдет в «Атлетико»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пошутил над слухами о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе сказал мне, что он перейдет в «Атлетико», — приводит Marca слова Мартинеса-Алмейды.

Вчера, 16 мая, сообщалось, что «Реал» согласовал условия контракта с Мбаппе. Ожидается, что 23-летний форвард подпишет контракт с мадридским клубом на 5 лет.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Контракт форварда с парижанами действует до конца июня 2022 года, форвард может покинуть клуб этим летом на правах свободного агента.